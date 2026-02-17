Autofahrer erfasst Frau und zwei Kinder
Horror an einer Bushaltestelle: Eine Frau wartet mit ihren beiden Kleinkindern in Wiesbaden auf den Bus. Plötzlich wird sie von einem Auto erfasst. Alle drei werden verletzt.
Wiesbaden (dpa/lhe) - Ein Autofahrer hat an einer Bushaltestelle eine Frau und ihre beiden Kinder in einem Kinderwagen angefahren und verletzt. Die 32-Jährige und die zwei Kleinkinder seien in Wiesbaden in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei mit.
Der 22-Jährige habe ersten Erkenntnissen zufolge die Kontrolle über sein PS-starkes Auto verloren. Hinweise auf Vorsatz gebe es nicht. Dem Fahrer sei aufgrund des Verdachts des Betäubungsmittelkonsums Blut abgenommen worden. Das Ergebnis stand zunächst nicht fest.
Der 22-Jährige habe beim Links-Abbiegen die Kontrolle über das Auto verloren und sei von der Straße abgekommen. Der Pkw sei zunächst gegen ein Verkehrszeichen und dann gegen die Frau und ihren Kinderwagen geprallt.