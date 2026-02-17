Kontrolle über Auto verloren

Autofahrer erfasst Frau und zwei Kinder

Horror an einer Bushaltestelle: Eine Frau wartet mit ihren beiden Kleinkindern in Wiesbaden auf den Bus. Plötzlich wird sie von einem Auto erfasst. Alle drei werden verletzt.

Eine Mutter und ihre beiden kleinen Kinder werden an einer Bushaltestelle von einem Auto erfasst und verletzt. (Symbolbild) Foto: Monika Skolimowska/dpa
Eine Mutter und ihre beiden kleinen Kinder werden an einer Bushaltestelle von einem Auto erfasst und verletzt. (Symbolbild)

Wiesbaden (dpa/lhe) - Ein Autofahrer hat an einer Bushaltestelle eine Frau und ihre beiden Kinder in einem Kinderwagen angefahren und verletzt. Die 32-Jährige und die zwei Kleinkinder seien in Wiesbaden in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei mit. 

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Der 22-Jährige habe ersten Erkenntnissen zufolge die Kontrolle über sein PS-starkes Auto verloren. Hinweise auf Vorsatz gebe es nicht. Dem Fahrer sei aufgrund des Verdachts des Betäubungsmittelkonsums Blut abgenommen worden. Das Ergebnis stand zunächst nicht fest. 

Der 22-Jährige habe beim Links-Abbiegen die Kontrolle über das Auto verloren und sei von der Straße abgekommen. Der Pkw sei zunächst gegen ein Verkehrszeichen und dann gegen die Frau und ihren Kinderwagen geprallt.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Fahrer schlägt Beifahrerin und erfasst Jugendliche mit Auto
Unfälle

Fahrer schlägt Beifahrerin und erfasst Jugendliche mit Auto

Zuerst Streit, dann schlägt der Fahrer zu - und zwei unbeteiligte Jugendliche am Straßenrand werden verletzt. Es scheint nicht der erste Unfall des Fahrers an diesem Tag gewesen zu sein.

01.12.2025

Mann wird im Garten von Auto erfasst und schwer verletzt
Unfälle

Mann wird im Garten von Auto erfasst und schwer verletzt

Ein Autofahrer verliert die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Wagen durchbricht eine Hecke, trifft einen Hausbewohner und kommt erst an einer Garagenwand zum Stehen.

02.09.2025

Autofahrer verliert vor Eisdiele Kontrolle - fünf Verletzte
Unfall am Marktplatz

Autofahrer verliert vor Eisdiele Kontrolle - fünf Verletzte

Ein Auto gerät in Friedrichstadt in den Sitzbereich vor einer Eisdiele. Fünf Menschen werden verletzt. Der Fahrer hatte die Kontrolle verloren.

06.06.2025

Auto erfasst drei Menschen – Rettungshubschrauber im Einsatz
Schwerer Unfall in Schwaben

Auto erfasst drei Menschen – Rettungshubschrauber im Einsatz

Im schwäbischen Nersingen kommt ein Auto von der Fahrbahn ab und erfasst drei Menschen. Ein Rettungshubschrauber eilt an die Unfallstelle.

13.01.2025

Polizei

Auto erfasst Fußgänger in Stuttgart: Fahrer flüchtet

15.04.2023