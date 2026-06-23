Autofahrer fährt mit drei Promille durch Böblingen
Ein Mann kann sich vor Trunkenheit kaum mehr auf den Beinen halten. Am Steuer sitzt er trotzdem - mit Folgen.
Böblingen (dpa/lsw) - Mit mehr als drei Promille hat ein 49-Jähriger in Böblingen einen Unfall gebaut. Der Mann verlor am Montag die Kontrolle über sein Auto, kam von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen geparkten Anhänger, wie die Polizei mitteilte.
Zeugen zufolge stieg er aus, hob seine abgefallene Stoßstange auf und fuhr auf einen nahen Parkplatz. Dort trafen ihn alarmierte Polizisten an. Beamten zufolge hatte sich der 49-Jährige kaum mehr auf den Beinen halten können. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus, die Polizei beschlagnahmte seinen Führerschein.