Unfälle

Autofahrer fährt wegen medizinischer Probleme in einen Bach

Auf einer Landstraße erleidet ein Mann ein medizinisches Problem und kann sein Auto nicht mehr kontrollieren. Das Fahrzeug kommt von der Straße.

Sanitäter bringen den Mann mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. (Symbolbild) Foto: Hannes P Albert/dpa
Sanitäter bringen den Mann mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. (Symbolbild)

Vaihingen/Enz (dpa/lsw) - Mit seinem Wagen ist ein Mann von einer Landstraße abgekommen und in einem Bach gelandet. Der 43-Jährige habe vermutlich aufgrund einer medizinischen Ursache den Wagen auf einer Landstraße in Vaihingen an der Enz (Kreis Esslingen) nicht mehr korrekt steuern können, teilte die Polizei mit. Er fuhr am Montag auch über eine Grünfläche und das Gelände eines Bauhofes, ehe der Wagen in dem Bachlauf stehen blieb. 

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Der Mann erlitt nach Angaben der Polizei leichte Verletzungen und wurde zur weiteren Abklärung von Sanitätern in ein Krankenhaus gebracht. Direkt nach dem Unfall kamen Ersthelfer dem 43-Jährigen zu Hilfe. Zudem seien Betriebsstoffe des Autos in den Bach gelaufen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Unfälle wegen Glätte - Streufahrzeug fährt gegen Auto
Winterliches Wetter

Unfälle wegen Glätte - Streufahrzeug fährt gegen Auto

Im Landkreis Schwäbisch Hall sorgt eine glatte Straße gleich für mehrere Unfälle. Selbst ein hinzugerufenes Streufahrzeug kann nicht helfen.

25.11.2025

Medizinischer Notfall – Mann fährt gegen Mauer und stirbt
Unfälle

Medizinischer Notfall – Mann fährt gegen Mauer und stirbt

Zeugen leisten bei dem Unfall in Frankfurt sofort Erste Hilfe. Der Autofahrer stirbt kurz darauf in einer Klinik.

15.06.2025

Ladenburg: Fahrer verliert Kontrolle und landet mit Auto in Bach  
Polizei

Ladenburg: Fahrer verliert Kontrolle und landet mit Auto in Bach  

Eine Autofahrerin hat in der Nacht zu Sonntag beobachtet, wie ein 63-Jähriger in Ladenburg mit seinem Mercedes in einen Bach fuhr. Die Polizei vermutet überhöhte Geschwindigkeit und Alkoholeinfluss.

15.06.2025

Auto kracht in Leitplanke - vermutlich medizinischer Notfall
Unfälle

Auto kracht in Leitplanke - vermutlich medizinischer Notfall

Ein Mann fährt auf einer Landstraße in Gladenbach gegen eine Leitplanke - vermutlich aus gesundheitlichen Gründen.

30.09.2024

Unfälle

Auto rutscht Abhang runter und landet im Bach

15.04.2023