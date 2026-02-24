Autofahrer fährt wegen medizinischer Probleme in einen Bach

Vaihingen/Enz (dpa/lsw) - Mit seinem Wagen ist ein Mann von einer Landstraße abgekommen und in einem Bach gelandet. Der 43-Jährige habe vermutlich aufgrund einer medizinischen Ursache den Wagen auf einer Landstraße in Vaihingen an der Enz (Kreis Esslingen) nicht mehr korrekt steuern können, teilte die Polizei mit. Er fuhr am Montag auch über eine Grünfläche und das Gelände eines Bauhofes, ehe der Wagen in dem Bachlauf stehen blieb.