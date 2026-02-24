Autofahrer fährt wegen medizinischer Probleme in einen Bach
Auf einer Landstraße erleidet ein Mann ein medizinisches Problem und kann sein Auto nicht mehr kontrollieren. Das Fahrzeug kommt von der Straße.
Vaihingen/Enz (dpa/lsw) - Mit seinem Wagen ist ein Mann von einer Landstraße abgekommen und in einem Bach gelandet. Der 43-Jährige habe vermutlich aufgrund einer medizinischen Ursache den Wagen auf einer Landstraße in Vaihingen an der Enz (Kreis Esslingen) nicht mehr korrekt steuern können, teilte die Polizei mit. Er fuhr am Montag auch über eine Grünfläche und das Gelände eines Bauhofes, ehe der Wagen in dem Bachlauf stehen blieb.
Der Mann erlitt nach Angaben der Polizei leichte Verletzungen und wurde zur weiteren Abklärung von Sanitätern in ein Krankenhaus gebracht. Direkt nach dem Unfall kamen Ersthelfer dem 43-Jährigen zu Hilfe. Zudem seien Betriebsstoffe des Autos in den Bach gelaufen.