Kreis Schwäbisch Hall

Autofahrer gerät auf Gegenfahrbahn und stirbt

Nach einem tödlichen Unfall bei Crailsheim bleibt die L2218 gesperrt. Was über die Ursache des Zusammenstoßes mit dem Lkw bisher bekannt ist.

Der Unfall ereignete sich zwischen Crailsheim und Ilshofen. (Symbolbild) Foto: Patrick Seeger/dpa
Der Unfall ereignete sich zwischen Crailsheim und Ilshofen. (Symbolbild)

Crailsheim (dpa/lsw) - Beim Zusammenstoß mit einem Lastwagen ist ein Autofahrer gestorben. Der 39-Jährige ist mit seinem Wagen in der Nacht bei Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall) auf die Gegenfahrbahn geraten und gegen den Lastwagen geprallt, wie die Polizei mitteilte. Der Autofahrer sei tödlich verletzt worden und noch an der Unfallstelle gestorben. Der 51-jährige Lastwagenfahrer zog sich demnach leichte Verletzungen zu. 

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Warum der Autofahrer in den Gegenverkehr geriet, ist laut Polizei Gegenstand der Ermittlungen. Die L2218 zwischen Crailsheim und Ilshofen ist für die Bergungsarbeiten komplett gesperrt. Es werde noch bis etwa 9 Uhr dauern, bis die Straße wieder freigegeben wird, teilte die Polizei mit.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
17-Jährige stirbt bei Unfall im Kreis Schwäbisch Hall
Unfall

17-Jährige stirbt bei Unfall im Kreis Schwäbisch Hall

Vier junge Menschen verunglücken, als ihr Auto von der Straße abkommt. Eine 17-Jährige stirbt, eine weitere wird schwer verletzt.

28.11.2025

Kollision mit Lkw im Gegenverkehr - Autofahrer stirbt
Auf Bundesstraße

Kollision mit Lkw im Gegenverkehr - Autofahrer stirbt

Ein Autofahrer gerät auf der Bundesstraße 28 auf die Gegenfahrbahn. Der Zusammenstoß mit einem Sattelzug endet tödlich. Was die Polizei zum Unfallhergang sagt.

22.10.2025

Autofahrer bei Kollision mit Lkw tödlich verletzt
Unfall

Autofahrer bei Kollision mit Lkw tödlich verletzt

Ein Mann gerät mit seinem Auto in den Gegenverkehr - und stößt dort frontal mit einem Lkw zusammen. Auch für den Lkw-Fahrer hat das Folgen.

26.08.2025

Landkreis Schwäbisch Hall

Zusammenstoß mit Laster: Frau stirbt bei Verkehrsunfall

26.06.2023

Kreis Schwäbisch Hall

57-Jähriger stirbt bei Frontalzusammenstoß bei Gaildorf

22.06.2023