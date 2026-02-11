Autofahrer gerät auf Gegenfahrbahn und stirbt
Nach einem tödlichen Unfall bei Crailsheim bleibt die L2218 gesperrt. Was über die Ursache des Zusammenstoßes mit dem Lkw bisher bekannt ist.
Crailsheim (dpa/lsw) - Beim Zusammenstoß mit einem Lastwagen ist ein Autofahrer gestorben. Der 39-Jährige ist mit seinem Wagen in der Nacht bei Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall) auf die Gegenfahrbahn geraten und gegen den Lastwagen geprallt, wie die Polizei mitteilte. Der Autofahrer sei tödlich verletzt worden und noch an der Unfallstelle gestorben. Der 51-jährige Lastwagenfahrer zog sich demnach leichte Verletzungen zu.
Warum der Autofahrer in den Gegenverkehr geriet, ist laut Polizei Gegenstand der Ermittlungen. Die L2218 zwischen Crailsheim und Ilshofen ist für die Bergungsarbeiten komplett gesperrt. Es werde noch bis etwa 9 Uhr dauern, bis die Straße wieder freigegeben wird, teilte die Polizei mit.