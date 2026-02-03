Unfall in Guxhagen

Autofahrer prallt gegen Baum und stirbt

Ein Autofahrer stirbt nach einem Unfall auf der L3460. Die Ermittlungen zur Ursache laufen – ein Gutachter ist im Einsatz.

Ein Gutachter soll die Unfallursache ermitteln. (Symbolbild) Foto: Jens Büttner/dpa
Ein Gutachter soll die Unfallursache ermitteln. (Symbolbild)

Homberg/Guxhagen (dpa/lhe) - Bei einem Unfall bei Guxhagen (Schwalm-Eder-Kreis) ist ein Autofahrer tödlich verletzt worden. Der Mann kam auf der Landesstraße 3460 zwischen Wollrode und Dörnhagen nach rechts von der Fahrbahn ab, sein Wagen prallte gegen einen Baum, wie die Polizei mitteilte. Der Mann sei noch an der Unfallstelle gestorben. Die Ursache des Unfalls am Vormittag soll nun ein Gutachter klären. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf mindestens 30.000 Euro.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Wohnmobilfahrer prallt gegen Baum und stirbt
Tödlicher Unfall

Wohnmobilfahrer prallt gegen Baum und stirbt

Ein Wohnmobil kracht im Wald gegen einen Baum – für den Fahrer kommt jede Hilfe zu spät. Die Polizei vermutet einen medizinischen Notfall als Ursache.

31.12.2025

Autofahrer prallt gegen Baum und stirbt
Unfall

Autofahrer prallt gegen Baum und stirbt

In der Nacht kommt ein Wagen nahe Balingen von der Fahrbahn ab, prallt gegen einen Baum und landet im Graben. Rettungskräfte können dem Fahrer nicht mehr helfen.

20.10.2025

Bundesstraße 279: Mann prallt mit Auto gegen Baum und stirbt
Unfall

Bundesstraße 279: Mann prallt mit Auto gegen Baum und stirbt

Die B279 war am Abend in Höhe Schmalnau für mehrere Stunden gesperrt. Der Grund: ein tödlicher Unfall.

20.07.2025

Autofahrer prallt gegen Baum und stirbt
Tödlicher Unfall

Autofahrer prallt gegen Baum und stirbt

Plötzlich kommt ein Mann mit seinem Wagen von der Straße ab - unklar ist bislang, weshalb. Der Unfall endet für ihn tödlich.

02.02.2025

Mainz-Kinzig-Kreis

81-jähriger prallt mit Wagen gegen Baum und stirbt

09.04.2023