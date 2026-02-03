Autofahrer prallt gegen Baum und stirbt
Ein Autofahrer stirbt nach einem Unfall auf der L3460. Die Ermittlungen zur Ursache laufen – ein Gutachter ist im Einsatz.
Homberg/Guxhagen (dpa/lhe) - Bei einem Unfall bei Guxhagen (Schwalm-Eder-Kreis) ist ein Autofahrer tödlich verletzt worden. Der Mann kam auf der Landesstraße 3460 zwischen Wollrode und Dörnhagen nach rechts von der Fahrbahn ab, sein Wagen prallte gegen einen Baum, wie die Polizei mitteilte. Der Mann sei noch an der Unfallstelle gestorben. Die Ursache des Unfalls am Vormittag soll nun ein Gutachter klären. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf mindestens 30.000 Euro.