Autofahrer prallt gegen Baum und wird schwer verletzt

Michelstadt (dpa/lhe) - Ein Mann ist im Odenwald mit seinem Auto gegen einen Baum gefahren und schwer verletzt worden. Der 22-Jährige wurde am frühen Donnerstagmorgen in eine Klinik gebracht, wie die Polizei in Darmstadt mitteilte. Warum sein Fahrzeug zuvor von der Landstraße bei Michelstadt abgekommen war, muss noch ermittelt werden. Zur Klärung der genauen Unfallursache beauftragte die Staatsanwaltschaft einen Sachverständigen. Die Straße wurde drei Stunden lang voll gesperrt.