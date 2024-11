Autofahrer prallt wohl im Rausch gegen mehrere Autos

Offenbach (dpa/lhe) - Ein Autofahrer in Offenbach hat wohl im Rausch eine Person leicht verletzt und mehrere Autos angefahren. Nach bisherigen Feststellungen habe der 46-Jährige mehrere Autos in der Offenbacher Innenstadt angefahren und sei über mehrere rote Ampeln geflüchtet, teilte die Polizei mit. Das Ende seiner Fahrt markierte ein Unfall mit einem Pritschenwagen, der wiederum durch die Wucht des Aufpralls gegen zwei dahinter geparkte Wohnmobile und einen weiteren Wagen geschoben wurde. Ein 43 Jahre alter Mann im Pritschenwagen wurde durch die Kollision leicht verletzt und kam mit Prellungen und Schürfwunden in ein Krankenhaus.