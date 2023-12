Autofahrer stirbt bei Frontalzusammenstoß mit Lkw

Groß-Umstadt (dpa/lhe) - Bei einem Zusammenstoß mit einem Lastwagen ist ein 21 Jahre alter Autofahrer ums Leben gekommen. Der Mann sei mit seinem Wagen am Freitag aus noch ungeklärten Umständen auf der Bundesstraße 45 bei Groß-Umstadt in Südhessen auf die Gegenfahrbahn geraten, teilte die Polizei in Darmstadt mit. Dort sei sein Wagen mit dem entgegenkommenden Lkw frontal zusammengestoßen. Der 29 Jahre alte Lastwagenfahrer erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. Für die Bergungs- und Rettungsarbeiten musste die Bundesstraße in dem Bereich voll gesperrt werden.