Autofahrer stirbt bei Zusammenstoß mit Lkw
Ein Lastwagen kracht in einer Kurve gegen ein entgegenkommendes Auto. Nur einer der beiden Fahrer überlebt den Unfall - aber mit schweren Verletzungen.
Melsungen (dpa/lhe) - Bei einem tödlichen Verkehrsunfall im Schwalm-Eder-Kreis ist ein Auto in einen entgegenkommenden Lkw gekracht. Der 60-jährige Fahrer des Autos starb noch an der Unfallstelle nahe Melsungen, der 63-jährige Lastwagenfahrer wurde nach Polizeiangaben schwer verletzt. Die Ursache des Zusammenstoßes in einer Kurve auf der Bundesstraße 83 war zunächst unklar.