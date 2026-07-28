Unfall im Schwalm-Eder-Kreis

Autofahrer stirbt bei Zusammenstoß mit Lkw

Ein Lastwagen kracht in einer Kurve gegen ein entgegenkommendes Auto. Nur einer der beiden Fahrer überlebt den Unfall - aber mit schweren Verletzungen.

Der Autofahrer kam beim Zusammenstoß mit dem Lkw ums Leben. (Symbolbild) Foto: Julian Stratenschulte/dpa
Der Autofahrer kam beim Zusammenstoß mit dem Lkw ums Leben. (Symbolbild)

Melsungen (dpa/lhe) - Bei einem tödlichen Verkehrsunfall im Schwalm-Eder-Kreis ist ein Auto in einen entgegenkommenden Lkw gekracht. Der 60-jährige Fahrer des Autos starb noch an der Unfallstelle nahe Melsungen, der 63-jährige Lastwagenfahrer wurde nach Polizeiangaben schwer verletzt. Die Ursache des Zusammenstoßes in einer Kurve auf der Bundesstraße 83 war zunächst unklar.

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