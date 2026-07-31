Kollision mit Lkw

Autofahrer stirbt bei Zusammenstoß mit Lkw

Ein Autofahrer kommt auf einer Bundesstraße im Landkreis Esslingen auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidiert er mit einem Lkw und wird tödlich verletzt.

Bei einem Zusammenstoß mit einem Lkw ist ein Autofahrer tödlich verletzt worden. Foto: Enrique Kaczor/dpa
Bei einem Zusammenstoß mit einem Lkw ist ein Autofahrer tödlich verletzt worden.

Neckartailfingen (dpa/lsw) - Ein Autofahrer ist bei einem Verkehrsunfall auf der B312 bei Neckartailfingen im Landkreis Esslingen tödlich verletzt worden. Der Mann kam nach derzeitigem Ermittlungsstand mit seinem Auto auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit einem Lkw zusammen, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte. 

Dabei sei der Autofahrer am Donnerstagnachmittag so schwer verletzt worden, dass er noch am Unfallort seinen Verletzungen erlag, so der Sprecher. Die genaue Ursache des Unfalls ist demnach noch unklar. Die B312 war in der Folge mehrere Stunden gesperrt.

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