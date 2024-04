Autofahrer stirbt nach Unfall im Krankenhaus

Homberg (dpa/lhe) - Ein Autofahrer ist nach einem Unfall im nordhessischen Schwalm-Eder-Kreis gestorben. Der 64-Jährige wurde von Rettungskräften ins Krankenhaus gebracht, wo er schließlich starb, wie die Polizei am Montag mitteilte. Sein Wagen war demnach am Sonntagvormittag in Homberg von der Fahrbahn abgekommen und etwa 100 Meter weit über ein Feld gefahren, bevor er in einem Gleisbett der Bahn zum Stehen kam. Dort wurde der Fahrer von Rettungskräften aus dem Fahrzeug befreit. «Ein medizinischer Notfall als Unfallursache kann nicht ausgeschlossen werden», teilte die Polizei später mit.