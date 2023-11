Herborn (dpa/lhe) - Ein 41 Jahre alter Autofahrer ist am Samstagmorgen auf einer Bundesstraße bei Herborn (Lahn-Dill-Kreis) in eine vorausfahrende Sattelzugmaschine gefahren und tödlich verletzt worden. Er sei noch an der Unfallstelle gestorben, teilte die Polizei mit. Die Bundesstraße war für mehr als vier Stunden voll gesperrt. Ein Sachverständiger solle klären, wie es zu dem Unfall kam.