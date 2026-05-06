Unfall

Autofahrer überschlägt sich und fährt auf drei Reifen weiter

Es regnet stark, als ein Mann auf der Autobahn 5 unterwegs ist. Dann kommt es zu einem spektakulären Unfall. Aber deswegen anhalten?

Ein Autofahrer ist in Baden kilometerlang auf drei Reifen gefahren. (Symbolbild) Foto: David Inderlied/dpa
Ein Autofahrer ist in Baden kilometerlang auf drei Reifen gefahren. (Symbolbild)

Bühl (dpa/lsw) - Nach einem mutmaßlichen Überschlag auf der Autobahn 5 bei Bühl (Kreis Rastatt) ist ein Autofahrer noch rund zwölf Kilometer auf drei Reifen weitergefahren. Polizisten sahen den schwerbeschädigten Wagen am Dienstagabend auf einer Kreisstraße. Mehrere Verkehrsteilnehmer hatten die Polizei zuvor über das Auto informiert. 

Wegen der Schäden an dem Wagen geht die Polizei davon aus, dass der Mann bei Starkregen zu schnell auf der Autobahn gefahren ist, bei Aquaplaning die Kontrolle über seinen Wagen verloren hat, von der Fahrbahn abgekommen ist und sich dann überschlagen hat. Dabei verlor er einen Reifen. 

Mutmaßlich fuhr der 48-Jährige im Schockzustand weiter. Er blieb unverletzt. Hinweise auf Drogen- oder Alkoholkonsum gab es nicht. Auch von der Gefährdung weiterer Menschen war zunächst nichts bekannt. Ermittelt wird nun wegen Fahrens mit nicht angepasster Geschwindigkeit.

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