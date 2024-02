Autofahrer und Insassen flüchten nach Unfall auf A44

Hessisch Lichtenau (dpa/lhe) - Ein Autofahrer und seine Mitfahrer sind nach einem Unfall auf der A44 bei Hessisch Lichtenau (Werra-Meißner-Kreis) vom Unfallort geflüchtet. An dem Unfall sei kein weiteres Fahrzeug beteiligt gewesen, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstagmorgen. Das Auto lag demnach auf dem Dach auf der Straße - von Fahrer oder Insassen keine Spur. Der Unfall passierte laut Polizei bereits am Mittwochabend. Drei Menschen sollen den Angaben nach in dem Wagen gesessen haben. Die Ermittlungen dauern an.