Autofahrer verwechselt die Pedale und kracht in Lastwagen

Böblingen (dpa/lsw) - Ein 34 Jahre alter Autofahrer ist in Böblingen mit seinem Wagen gegen eine parkende Zugmaschine geprallt. Er habe mutmaßlich das Gas- und Bremspedal verwechselt, teilte ein Polizeisprecher mit.

Demnach krachte das Fahrzeug in eine am Fahrbahnrand abgestellte Zugmaschine und schob diese teilweise auf den Gehweg. Das Auto kam quer zur Fahrbahn zum Stehen. Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen und konnte vor Ort behandelt werden.