Autofahrerin eingeklemmt und schwer verletzt

Hochheim (dpa/lhe) - Beim Aufprall auf einen Baum ist eine Autofahrerin in der Nähe von Hochheim (Main-Taunus-Kreis) schwer verletzt worden. Die Frau war nach Mitteilung der Feuerwehr am Dienstagmorgen im Bereich einer Ausfahrt der A671 von der Straße abgekommen und durch den Aufprall in ihrem Auto eingeklemmt worden. Ihr stark beschädigtes Auto lag beim Eintreffen der Feuerwehr auf der Seite und wurde zunächst mit einer Seilwinde auf die Räder gestellt, um die Schwerverletzte zu befreien. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr wurde durch das automatische Notrufsystem des Autos alarmiert, wie sie mitteilte.