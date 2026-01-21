Bild
Fahrerflucht

Autofahrerin fährt Kind an und flieht

Ein Kind wird von einem Auto erfasst. Die Fahrerin flüchtet und lässt den Siebenjährigen verletzt am Boden liegen.

Der Siebenjährige lief nach Hause, im Anschluss wurde die Polizei verständigt. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Oberboihingen (dpa/lsw) - Eine Autofahrerin soll einen siebenjährigen Jungen angefahren und verletzt haben - ohne sich danach um das Kind zu kümmern. Wie die Polizei mitteilte, wollte das Kind am Dienstag in Oberboihingen (Kreis Esslingen) eine Straße überqueren, als es von einem Auto erfasst wurde. Der Junge wurde dabei leicht verletzt. 

Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen schwarzen Kombi gehandelt haben, der von einer etwa 35 bis 40 Jahre alten Frau gesteuert wurde. Der Siebenjährige lief nach Hause, im Anschluss wurde die Polizei verständigt. Die Ermittler suchen nun nach Zeugen.

