Verkehrsunfall

Autofahrerin fährt über Rot und verletzt Jogger schwer

Im Kreis Offenbach stoßen ein Auto und ein Jogger zusammen. Der 41-jährige Läufer wird schwer verletzt mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Auch ein Hund wird angefahren.

Am Donnerstagabend ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall im Kreis Offenbach. (Symbolbild) Foto: Andreas Arnold/dpa
Am Donnerstagabend ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall im Kreis Offenbach. (Symbolbild)

Egelsbach (dpa/lhe) - Ein Jogger ist auf einer Bundesstraße südlich von Egelsbach im Kreis Offenbach von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Der 41-Jährige wurde am Donnerstagabend mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht, wie die Polizei mitteilte.

Der Jogger war gemeinsam mit einer Begleiterin und einem angeleinten Hund unterwegs. Die beiden wollten von einem Feldweg kommend eine Ampelkreuzung überqueren, als es zu dem Unfall mit dem Auto einer 34-Jährigen kam. Die Autofahrerin erlitt einen Schock. Der Jogger wurde frontal erfasst und auf die Fahrbahn geschleudert. Auch der Hund wurde verletzt und in eine Tierklinik gebracht.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei fuhr die Autofahrerin bei Rot über die Ampel. An dem Auto entstand ein Schaden von rund 10.000 Euro. Der Wagen wurde für weitere Untersuchungen sichergestellt. Die Straßensperrung wurde nach rund drei Stunden wieder aufgehoben.

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