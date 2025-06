Autohaus Jöst in Weinheim: Auch nach 100 Jahren immer in Bewegung

Weinheim. Vom einfachen Transportmittel bis hin zum hochkomplexen, umweltfreundlichen Kraftpaket: Die Automobilindustrie hat so viele technische Innovationen hervorgebracht wie kaum eine andere Branche. Kein Wunder also, dass es beim Autohaus Jöst auch nach einem ganzen Jahrhundert nie langweilig wird.

WNOZ WhatsApp-Kanal Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal. Zum Kanal Impressum

Viel Unterstützung und Austausch

Hybride, Plug-In- oder vollelektrische Modelle - Gerade im Bereich der Elektromobilität hat sich viel getan. Aber auch die aktuellen digitalen Assistenz-, Sicherheits- und Infotainment-Systeme waren noch vor wenigen Jahren kaum vorstellbar. „Alles ist ständig in Bewegung und es ist unglaublich spannend die ganzen Entwicklungen hautnah mitzuerleben“, findet Gustavo Maas, der gerade die Ausbildung zum KFZ-Mechatroniker absolviert.

Einen großen Anteil an der Begeisterung haben die erfahrenen Mitarbeiter, die zum Teil bereits vor mehreren Jahrzehnten selbst ihre Lehre beim Autohaus Jöst gemacht haben. Für den Nachwuchs sind sie zuverlässige Ansprechpartner und Vertrauenspersonen. Wie wichtig ein Team ist, das sich gegenseitig unterstützt und an einem Strang zieht, hat der Geschäftsführer Timo Sattler selbst erfahren.

Foto: Autohaus Jöst Kompetent und Kundennah. Das Team vom Autohaus Jöst. VlnR: Geschäftsführer Timo Sattler, Martin Barz, Michael Fric, Michael Radtke, Birgit Fric, Jörg Jäck und Verkaufsleiter Matthias Knapp

2020 hat der Urenkel des Gründers und Namensgebers Adam Jöst die Leitung von seinem Onkel übernommen. Mit der Ausbildung zum KFZ-Mechatroniker und einem BWL-Studium hat er sich die besten Voraussetzungen dafür erarbeitet. Außerdem kennt er das Unternehmen bereits seit frühester Kindheit gut. Dennoch war es gerade in der Anfangsphase mit Pandemie und Energiekrise alles andere als einfach.

Die Loyalität und Verbundenheit des Teams dem Autohaus und meiner Familie gegenüber haben mir sehr den Rücken gestärkt“, erzählt Timo Sattler. „Die Belegschaft verfügt über einen reichen Schatz an Erfahrungswerten, den sie gerne teilt und der für den Betrieb unglaublich wertvoll ist“. Umgekehrt bringt die jüngere Generation mit ihren Ideen viel frischen Wind in das Unternehmen. „Wir können viel voneinander lernen, deshalb ist der Austausch und respektvolle Umgang miteinander so wichtig.“

Foto: Kathrin Oeldorf Nach 100 Jahren immer noch in Familienhand – das Autohaus Jöst setzt auf die perfekte Mischung aus Tradition und Innovation.

Beratung ist individueller geworden

Als langjähriger Vertragshändler von Opel und Hyundai gehört Jöst zu den ersten Häusern, die die neuesten Modelle der beiden Marken anbieten können. Umso wichtiger ist es, dass die Berater die vielen unterschiedlichen Fahrzeuge gut kennen, gerade weil sich die Kunden heute in der Regel vorab genau informieren. „Wer zu uns kommt, hat sich oft schon online mit den Modellen vertraut gemacht, da können die Fragen und Wünsche schon sehr ins Detail gehen“, weiß der Verkaufsleiter Matthias Knapp.

Die zahlreichen Quellen im Internet ersetzen aber nicht die persönliche Beratung im Autohaus. „Wir nehmen uns viel Zeit, um alle Fragen zu klären und das Fahrzeug zu finden, das auch langfristig am besten passt“, erzählt Matthias Knapp. Dabei geht es meist sehr familiär zu. „Wer uns kennt weiß, dass wir nicht nur verkaufen wollen, sondern viel Wert auf gegenseitiges Vertrauen legen“.

Und letztlich entscheidet beim Kauf eines neuen Autos neben Fakten und Zahlen vor allem das Fahrgefühl – das lässt sich nur live erleben. Das gilt natürlich auch für das Team, deshalb gehört Ausprobieren und Testen in der Ausbildung und danach selbstverständlich dazu.

Foto: Kathrin Oeldorf Immer auf dem neuesten Stand – der Fuhrpark bei Autohaus Jöst bietet für alle individuellen Bedürfnisse das richtige Auto.

Die Mischung macht es aus

Ob Inspektion, Fehlerdiagnose, Unfallinstandsetzung oder Smart Repair – auch in der markenoffenen Werkstatt sind Wissen und Lernbereitschaft gefragt. Viele Prozesse sind in den letzten Jahren deutlich technischer geworden und bringen hochkomplexe Geräte zum Einsatz. Das Angebot ist breitgefächert, entsprechend facettenreich sind auch die unterschiedlichen Arbeitsschritte.

„Wir haben in der Werkstatt ein sehr dynamisches und buntes Team aus sechs Nationen“, berichtet Timo Sattler. Neben den Diagnostikern und Meistern gibt es auch die Spezialisten für die körperlichen Arbeiten wie beispielsweise den Tausch von Motoren und Getrieben. Die Mischung mit unterschiedlichen Schwerpunkten ist perfekt auf die Kundenbedürfnisse zugeschnitten.

Mädchen sollten sich viel mehr zutrauen

Für die aktuell vier Auszubildenden in der Werkstatt bedeutet das, dass sie täglich etwas Neues dazulernen. Das hat auch Theresa Merz und Marit Runhaar begeistert, die ihre Lehre zum KFZ-Mechatroniker bereits abgeschlossen haben und beweisen, dass der Beruf nicht nur etwas für Männer ist.

„Die Vielseitigkeit ist das, was es so spannend macht“, erzählt Marit Runhaar. Theresa Merz ergänzt: „Es wird nicht eintönig und man wird jeden Tag aufs Neue herausgefordert“. Die Gesellinnen möchten Mädchen und junge Frauen ermutigen, sich viel mehr zuzutrauen, gerade wenn es um handwerkliche Berufe geht. „Lasst euch nicht sagen, ihr seid zu schwach oder könnt das nicht“. Den Respekt der Männer haben sich die beiden längst verdient. In ihrem Team gab es von Anfang an keine Probleme.

Marit Runhaar betont: „Hier ist es als Frau entspannt und wir wurden super aufgenommen“. Ihre Kollegin kann das nur bestätigen. „Wir sind füreinander da und helfen uns gegenseitig, da ist es egal ob männlich oder weiblich, auch nach Feierabend“. Der Werkstattleiter Alfonso Lima ist froh über die beiden Mechatronikerinnen. „Die jungen Kolleginnen bereichern das Team enorm“.

Den Nachwuchs fördern

Rund die Hälfte der Servicemitarbeiter hat bereits die Ausbildung beim Autohaus Jöst absolviert. Die Inhalte und Möglichkeiten danach sind sehr vielfältig. „Wir wissen, was wir an unseren Mitarbeitern haben und möchten den Nachwuchs bestmöglich fördern – auch nach der Lehre“, so Timo Sattler. „Es macht sehr viel Spaß, mit ihnen zu arbeiten“.

Der Geschäftsführer und seine erfahrenen Mitarbeiter freuen sich immer besonders, wenn sich der talentierte Nachwuchs trotz zahlreicher Optionen dafür entscheidet zu bleiben. Dass junge Menschen ihrem Arbeitgeber über viele Jahre treu bleiben, ist mittlerweile eher ungewöhnlich, beim Autohaus Jöst aber keine Seltenheit.

Wer selbst einmal ausprobieren möchte, ob in einem Autohaus mit den unterschiedlichen Bereichen der passende Arbeitsplatz dabei ist: Ein Praktikum gibt spannende Einblicke und beantwortet viele offene Fragen.

Großes Jubiläumsfest mit spannenden Einblicken am 13. September

Ob Jubiläen, Oktoberfeste oder neue Fahrzeug-Premieren – das Autohaus Jöst hat in den letzten Jahrzehnten immer wieder bewiesen, dass es gerne mit seinen Kunden feiert. Da ist das 100-jährige Bestehen natürlich ein willkommener Anlass, sich wieder einmal etwas ganz Besonderes einfallen zu lassen und in großem Stil einzuladen. Den 13. September sollte man sich also bereits im Kalender vormerken. Aktuell stecken Timo Sattler und das Team noch mitten in den Vorbereitungen, Details zum Programm folgen in Kürze.

Für die insgesamt 39 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wird es bereits vorher eine eigene Jubiläumsfeier geben. „Damit möchten wir Danke sagen, denn ohne unser Team, mit dem wir schon so viele Herausforderungen gemeistert haben, würde es das Autohaus Jöst in dieser Form nicht mehr geben“, betont Timo Sattler.