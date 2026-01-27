Aussagen im Prozess

Autorennen von Ludwigsburg: Angeklagte bitten um Verzeihung

Zwei Tote, ein Mordvorwurf, monatelange Stille: Im Ludwigsburger Autorennen-Prozess brechen zwei angeklagte mutmaßliche Raser ihr Schweigen, räumen Vorwürfe ein und senden ein Signal an das Gericht.

Das Fahrzeug wurde vollkommen zerstört. Foto: Andreas Rometsch/KS-Images.de/dpa
Das Fahrzeug wurde vollkommen zerstört.

Stuttgart (dpa/lsw) - Geständnisse nach Wochen des Schweigens: Nach dem Tod zweier junger Frauen haben zwei Angeklagte im Prozess um ein Autorennen in Ludwigsburg ihre Schuld eingeräumt. Ihre Aussagen könnten das Verfahren vor dem Stuttgarter Landgericht entscheidend verkürzen. Auch der Verteidiger des dritten Mannes, des wegen Mordes angeklagten Unfallfahrers, kündigte eine schriftliche Aussage seines Mandanten an.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

«Mein Verhalten war von Übermut und Selbstüberschätzung geprägt», sagte einer der Männer, der nach eigener Aussage das zweite Auto im mutmaßlichen Rennen fuhr. «Ich würde alles dafür geben, das Geschehen ungeschehen machen zu können.»

Zudem boten alle Verteidiger vor dem Landgericht an, auf die Vernehmung weiterer Zeugen zu verzichten. Das Verfahren könnte dadurch deutlich verkürzt werden, den Angehörigen würden weitere belastende Aussagen erspart.

Zwei junge Frauen starben

Der Prozess zählt zu den aufsehenerregenden Verfahren der vergangenen Monate. Zwei 32 und 35 Jahre alte Brüder sollen sich am Abend des 20. März in Ludwigsburg ein Autorennen in einer Tempo-50-Zone geliefert und ihre Limousinen teils auf bis zu 150 Kilometer pro Stunde beschleunigt haben.

Bei dem Unfall rammte der jüngere der beiden den Wagen von zwei jungen Frauen im Alter von 22 und 23 Jahren. Beide kamen in den Trümmern ihres Autos ums Leben. Der 32-Jährige sitzt wegen Mordverdachts auf der Anklagebank. Auch der 25-jährige Cousin ist angeklagt.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
«Dann kam ein Knall» - Mitfahrerin schildert Raser-Crash
Illegales Autorennen

«Dann kam ein Knall» - Mitfahrerin schildert Raser-Crash

Bei einem illegalen Autorennen sollen zwei Brüder durch Ludwigsburg gerast sein. Am Ende sind zwei unbeteiligte Frauen tot. Vor Gericht erinnert sich eine Frau, die mit im Wagen der Raser saß.

09.12.2025

Nach Unfall mit zwei Toten: War es ein Autorennen und Mord?
Raser-Prozess

Nach Unfall mit zwei Toten: War es ein Autorennen und Mord?

Mit bis zu 150 km/h durch die Tempo-50-Zone – ein mutmaßliches illegales Autorennen endet tödlich. Nun muss ein Gericht entscheiden, ob der Tod von zwei Frauen auch als Mord gewertet werden kann.

05.12.2025

Mord-Anklage nach tödlichem Autorennen in Ludwigsburg
Kriminalität

Mord-Anklage nach tödlichem Autorennen in Ludwigsburg

150 km/h in der Tempo-50-Zone? Zwei junge Frauen sterben bei einem illegalen Autorennen in Ludwigsburg. Jetzt erhebt die Staatsanwaltschaft Anklage. Der Vorwurf: Mord.

23.09.2025

Opfer von tödlichem Raser-Unfall in Ludwigsburg beigesetzt
Mutmaßliches Rennen

Opfer von tödlichem Raser-Unfall in Ludwigsburg beigesetzt

Während die Polizei weiter nach dem tödlichen mutmaßlichen Autorennen in Ludwigsburg ermittelt, sind die beiden unbeteiligten Opfer nun beigesetzt worden.

28.03.2025

Unfälle

Könnte es auch Mord sein? Schwere Abwägung im Raser-Prozess

Ein Auto kann zur Mordwaffe werden. Zum Beispiel, wenn ein Fahrer kaltblütig aufs Gaspedal tritt und einen Menschen überfährt. Ob dies auch bei einem Unfall in Heilbronn so gewesen ist, will ein Gericht klären.

15.08.2023