Unfälle

Autos stoßen zusammen - drei Mädchen unter Verletzten

Ein Mann ist am Morgen im Kreis Rottweil mit drei Mädchen im Auto unterwegs, als ein entgegenkommender Wagen auf seine Spur gerät. Das hat schwere Folgen.

Bei dem schweren Zusammenstoß im Kreis Rottweil war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz. (Symbolbild) Foto: Philipp von Ditfurth/dpa
Bei dem schweren Zusammenstoß im Kreis Rottweil war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz. (Symbolbild)

Bösingen (dpa/lsw) - Fünf Menschen sind beim Frontalzusammenstoß zweier Autos im Kreis Rottweil verletzt worden. Darunter waren auch drei Mädchen im Alter von 12 und 13 Jahren. Eines der Mädchen und ein 45-jähriger Autofahrer wurden Polizeiangaben zufolge bei dem Unfall nahe Bösingen schwer verletzt.

Den Angaben nach war eine 39-jährige Frau am Morgen mit ihrem Wagen aus zunächst unklaren Gründen in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn geraten. Dort stieß ihr Auto mit dem entgegenkommenden Wagen des 45-Jährigen zusammen, der mit den drei Mädchen unterwegs war.

Eine 13-Jährige kam nach dem Unfall per Rettungshubschrauber in eine Uniklinik. Lebensgefahr bestand laut Polizei nicht. Ein Rettungswagen brachte den schwer verletzten 45-Jährigen ins Krankenhaus. Die beiden anderen Mädchen wurden laut Polizei leicht verletzt, ebenso wie die 39-Jährige. Auch sie kamen zur weiteren Versorgung ins Krankenhaus.

