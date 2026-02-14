Autos stoßen zusammen - vier Menschen leicht verletzt
Eine Autofahrerin nimmt beim Abbiegen einem entgegenkommenden Wagen die Vorfahrt. Alle Beteiligten kommen vorsorglich in Kliniken.
Offenbach (dpa/lhe) - In Neu-Isenburg hat eine Autofahrerin beim Linksabbiegen einen Unfall mit vier Leichtverletzten verursacht. Die 60-Jährige habe die Vorfahrt eines entgegenkommen Fahrzeuges missachtet und sei mit diesem zusammengestoßen, teilte die Polizei in Offenbach mit.
Die Fahrerin und die Insassen des anderen Autos im Alter von 29, 34 und 54 Jahren erlitten am Freitagabend Prellungen und kamen vorsorglich in Kliniken. Beide Fahrzeuge mussten laut Polizei abgeschleppt werden.