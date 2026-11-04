Betrieb wird eingestellt

Autozulieferer Magna schließt Werk in Waldshut-Tiengen

Das Magna-Werk in Waldshut-Tiengen steht vor dem Aus. Hunderte Mitarbeiter sind betroffen.

Bis Ende des ersten Quartals im kommenden Jahr ist Schluss im Werk in Waldshut-Tiengen. (Archivbild) Foto: Hendrik Schmidt/dpa
Bis Ende des ersten Quartals im kommenden Jahr ist Schluss im Werk in Waldshut-Tiengen. (Archivbild)

Waldshut-Tiengen (dpa/lsw) - Der kanadisch-österreichische Autozulieferer Magna will sein Werk in Waldshut-Tiengen schließen. Bis Ende des ersten Quartals 2027 werde der Betrieb eingestellt, hieß es von einem Unternehmenssprecher. «Der Entscheidung ging eine umfassende Prüfung der langfristigen Zukunftsfähigkeit des Werks voraus.» Von der Schließung sind demnach 255 Beschäftigte betroffen. Weitere Informationen wurden zunächst nicht genannt. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.

Erst vor vier Monaten gab Magna die Schließung des Standorts im bayerischen Dorfprozelten zur Mitte des kommenden Jahres bekannt. Auch hier wurde mit wandelnden Rahmenbedingungen in der Branche und den allgemeinen Geschäftsaussichten argumentiert. Dort sind nach Unternehmensangaben 216 Beschäftigte betroffen.

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