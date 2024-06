Awusi Boddien erhält Profivertrag bei der Eintracht

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Offensivtalent Junior Awusi Boddien hat bei Eintracht Frankfurt einen Profivertrag erhalten. Der 18 Jahre alte Flügelspieler bindet sich bis zum 30. Juni 2026 an den Fußball-Bundesligisten, wie die Hessen am Mittwoch mitteilten. Awusi Boddien ist in Madrid geboren und kam schon mit elf Jahren ins Nachwuchsleistungszentrum der Eintracht.