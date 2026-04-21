B. Braun investiert 60 Millionen Euro in Werkserweiterung
Der Medizintechnik-Hersteller B. Braun hat sein Werk für Dialysemaschinen und Infusionspumpen in Melsungen deutlich erweitert. Nach drei Jahren Bauzeit startet dort die Produktion.
Melsungen (dpa/lhe) - Der Medizintechnik-Hersteller B. Braun hat sein Werk für Dialysemaschinen und Infusionspumpen am Hauptsitz in Melsungen deutlich ausgebaut. Rund 60 Millionen Euro investierte das Familienunternehmen aus dem Schwalm-Eder-Kreis nach eigenen Angaben in die Erweiterung der Fertigung.
«Indem wir die Produktion vor Ort zukunftsfähig aufstellen, leisten wir einen wichtigen Beitrag für die Gesundheitsversorgung in Deutschland und weltweit», sagte die Vorstandsvorsitzende Anna Maria Braun bei der Eröffnung am Dienstag laut Mitteilung. Nach rund drei Jahren Bauzeit nahm B. Braun die Produktion und eine neue, digital vernetzte Produktionslogistik demnach planmäßig in Betrieb.
Rund 70 Prozent mehr Fläche
Der 10.000 Quadratmeter große Anbau vergrößert dem Unternehmen zufolge die Produktions- und Logistikfläche des bestehenden Werkes um rund 70 Prozent. In den neuen Fertigungshallen werden Dialysemaschinen für die Behandlung von Patienten mit Nierenerkrankungen sowie Infusionspumpen für die präzise Medikamentendosierung, etwa in der Schmerz- und Krebstherapie produziert.
B. Braun stellt in 64 Ländern unter anderem Kanülen, Nährlösungen, chirurgische Instrumente sowie Produkte für die Wundversorgung und Infusionstherapie her. Das Unternehmen beschäftigt weltweit rund 66.800 Menschen, davon rund 17.200 in Deutschland. Am Standort Melsungen arbeiten mehr als 7.000 Beschäftigte.