Rüsselsheim (dpa) - Ein Baby ist gestorben, nachdem es zunächst aus einem Gewässer bei Rüsselsheim geborgen wurde. Die Mutter des Säuglings stehe unter Mordverdacht, teilen Staatsanwaltschaft und Polizei mit. Das Kind war am Mittwoch von seinem Vater aus dem Gewässer gezogen worden. Es sei aber noch am Nachmittag in einem Krankenhaus gestorben.

Im Zuge der Ermittlungen habe sich ein Tatverdacht gegen die 36 Jahre alte Mutter ergeben. Sie sei vorläufig festgenommen und dem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Groß-Gerau in Hessen vorgeführt worden. Dieser habe Untersuchungshaft angeordnet.

Genauer Geschehensablauf noch unklar

Der genaue Ablauf sei Gegenstand der weiteren Ermittlungen, erklärten Staatsanwaltschaft und Polizei. Weitere Angaben könnten aus Rücksicht auf die Persönlichkeitsrechte der beteiligten Personen derzeit nicht gemacht werden.

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