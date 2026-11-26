Baby stirbt nach Bergung aus Gewässer - Mutter in U-Haft
Ein Vater zieht seinen Säugling aus einem Gewässer, doch wenig später stirbt das Kind im Krankenhaus. Nun sitzt die Mutter unter Mordverdacht in Untersuchungshaft.
Rüsselsheim (dpa) - Ein Baby ist gestorben, nachdem es zunächst aus einem Gewässer bei Rüsselsheim geborgen wurde. Die Mutter des Säuglings stehe unter Mordverdacht, teilen Staatsanwaltschaft und Polizei mit. Das Kind war am Mittwoch von seinem Vater aus dem Gewässer gezogen worden. Es sei aber noch am Nachmittag in einem Krankenhaus gestorben.
Im Zuge der Ermittlungen habe sich ein Tatverdacht gegen die 36 Jahre alte Mutter ergeben. Sie sei vorläufig festgenommen und dem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Groß-Gerau in Hessen vorgeführt worden. Dieser habe Untersuchungshaft angeordnet.
Genauer Geschehensablauf noch unklar
Der genaue Ablauf sei Gegenstand der weiteren Ermittlungen, erklärten Staatsanwaltschaft und Polizei. Weitere Angaben könnten aus Rücksicht auf die Persönlichkeitsrechte der beteiligten Personen derzeit nicht gemacht werden.
Der Vater sei am Vormittag herbeigeeilt und habe das Kind aus der Horlache gezogen, hatten die Behörden am Mittwoch mitgeteilt. Rettungskräfte und ein Notarzt hätten den Säugling daraufhin ins Krankenhaus gebracht.