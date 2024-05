Bad-Homburg-Wildcards für Spielerinnen Maria und Niemeier

Bad Homburg (dpa/lhe) - Neben Turnier-Botschafterin Angelique Kerber treten auch Tatjana Maria und Jule Niemeier beim Rasentennisevent in Bad Homburg an. Die frühere Wimbledon-Halbfinalistin Maria aus Bad Saulgau erhielt eine Hauptfeld-Wildcard, teilten die Veranstalter am Mittwoch mit. Die Dortmunderin Niemeier, die 2022 im Wimbledon-Viertelfinale gegen Maria verloren hatte, wird dank einer Wildcard in der Qualifikation starten.