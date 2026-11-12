Baden-Württemberg meldet stärksten Anstieg bei Überschuldung

Stuttgart (dpa/lsw) - Die Zahl überschuldeter Menschen ist in Baden-Württemberg im vergangenen Jahr stärker gestiegen als in irgendeinem anderen Bundesland. In den letzten zwölf Monaten wuchs sie im Südwesten um 4,9 Prozent, wie aus dem neuen «Schuldneratlas» der Wirtschaftsauskunftei Creditreform hervorgeht. Ebenfalls stark wuchs der Wert in Hessen und Rheinland-Pfalz (jeweils ein Plus von 4,7 Prozent) sowie in Bremen, Hamburg und Thüringen (jeweils ein Plus von 4,4 Prozent).

Allerdings steht Baden-Württemberg beim Anteil überschuldeter Menschen an der Erwachsenenbevölkerung weiterhin vergleichsweise gut da. Die Überschuldungsquote liegt im Südwesten mit 8,7 Prozent weiterhin nur leicht höher als in Bayern (7,6 Prozent), das im Bundesvergleich auf die niedrigste Quote kommt. Auf die höchsten Überschuldungsquoten kommen Bremen (15,9), Nordrhein-Westfalen (13,2) und Sachsen-Anhalt (13,1).

Im Jahresvergleich ist die Überschuldungsquote laut «Schuldneratlas» in sämtlichen Bundesländern gestiegen. Insgesamt 7,36 Millionen Menschen ab 18 Jahren sind in Deutschland von Überschuldung betroffen. Das sind gut vier Prozent oder 293.000 Fälle mehr als im Vorjahr.

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Stark gestiegene Lebenshaltungskosten

«Die finanzielle Lage der privaten Verbraucher hat sich weiter verschlechtert», sagte der Leiter der Creditreform-Wirtschaftsforschung, Patrik-Ludwig Hantzsch. Vor allem die stark gestiegenen Lebenshaltungs-, Energie- und Wohnkosten belasteten die Ausgaben. Zugleich trübe sich die Arbeitsmarktlage weiter ein. Als überschuldet gilt, wer seinen finanziellen Verpflichtungen dauerhaft nicht nachkommen kann.

Wegen einer neuen Berechnungsmethode sind die aktuellen Fallzahlen nach Angaben von Creditreform nicht direkt mit früheren Daten vergleichbar. Die Werte für 2025 wurden mit Hilfe eines mathematisch-statistischen Verfahrens rückwirkend neu berechnet. Dadurch ist ein Vergleich möglich.

Starker Anstieg bei Jüngeren

Häufigste Gründe für Überschuldung sind laut Studie Erkrankung, Sucht oder Unfälle sowie Arbeitslosigkeit. Überdurchschnittlich stark gestiegen ist die Zahl überschuldeter junger Erwachsener unter 30 Jahren. Sie erhöhte sich um 5,8 Prozent auf 1,17 Millionen.

Insgesamt am meisten betroffen sind Menschen zwischen 30 und 49 Jahren. «Vor allem die Leistungsträger der Gesellschaft, die mitten im Erwerbsleben stehen und finanzielle Belastungen schultern müssen, spüren die Folgen der Krisen», so Hantzsch. Der Experte erwartet im kommenden Jahr keine Entspannung. «Die Zahl der überschuldeten Verbraucher wird aller Voraussicht nach weiter zunehmen.»

«Harte» und «weiche» Überschuldung