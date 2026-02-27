Gefahrenabwehr

Baden-Württemberg will eigene Polizeidrohne entwickeln

Was steckt hinter dem Plan für eine eigene Hightech-Drohne – und warum ist China dabei ein Thema?

Bislang kommen Drohnen zum Einsatz, die im Ausland produziert wurden. (Symbolbild) Foto: Felix Kästle/dpa
Bislang kommen Drohnen zum Einsatz, die im Ausland produziert wurden. (Symbolbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - Baden-Württemberg will eine eigene Drohne für seine Polizei entwickeln und diese auch bundesweit anbieten. Das Land stehe vor einer neuen sicherheitspolitischen Realität, sagte Innenminister Thomas Strobl (CDU) vor Beginn der ersten «Innovationskonferenz Drohnen» in Stuttgart am Freitag (11.00 Uhr). «Drohnen sind längst nicht nur mehr ein Spielzeug für Technikbegeisterte, sondern potenzielle Gefahren aus der Luft.» 

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Das Land wolle seine Vorreiterrolle beim Schutz und bei der Nutzung von Drohnentechnologie ausbauen, kündigte Strobl an. Ziel der Stuttgarter Innovationskonferenz sei es, Akteure aus Forschung und Industrie, von Sicherheitsbehörden, Militär und Bevölkerungsschutz zu vernetzen und die Grundlage für eine Polizeidrohne «Made in Baden-Württemberg» zu schaffen. 

Bislang vor allem Drohnen aus China 

Die deutsche Polizei setzt zwar bereits seit Jahren sowohl bundesweit als auch auf Länderebene Drohnen ein, etwa um aufzuklären, Beweise zu sichern und Gefahren abzuwehren. Bislang sei sie aber auf ausländische Hersteller, vor allem aus China, angewiesen, teilte das Innenministerium mit. 

«Das wird sich nun ändern», hieß es weiter. Forschung und Industrie arbeiteten mit Polizei und Bundeswehr an einer Drohne, die digitale Souveränität bringe, in Deutschland entwickelt werde und die Anforderungen der Polizei erfülle. Die Weiterentwicklung von Drohnen sei in den vergangenen Jahren schon rasant fortgeschritten. «Gerade in Bezug auf autonomes Fliegen, die Nutzungsdauer von Akkus oder die Anwendung von Künstlicher Intelligenz wird die Drohnentechnologie nach und nach weiter optimiert werden», so das Ministerium.

Zuvor hatte bereits die Innenministerkonferenz Ende 2025 eine stärkere nationale Entwicklung von Polizeidrohnen beschlossen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Kampf gegen Drohnen - Ist die Südwest-Polizei vorbereitet?
Drohnen

Kampf gegen Drohnen - Ist die Südwest-Polizei vorbereitet?

Drohnen über Flughäfen und Industrie sorgen für Unruhe. Wie die Polizei mit Hightech Jagd macht und warum Abschießen keine Option ist.

26.11.2025

Baden-Württemberg testet Schulstraßen gegen Elterntaxis
Gegen Autostress am Morgen

Baden-Württemberg testet Schulstraßen gegen Elterntaxis

Jedes vierte Grundschulkind wird mit dem Auto gefahren. Mit der Einrichtung von Schulstraßen will das Land die Zahl der Elterntaxis drücken.

01.10.2025

CDU will Sicherheitsrat für Baden-Württemberg einrichten
Krisenmanagement

CDU will Sicherheitsrat für Baden-Württemberg einrichten

Von Cyberattacken bis Messerangriffen: Die CDU warnt vor einer neuen Bedrohungslage im Land. Nun fordert sie einen Sicherheitsrat für Baden-Württemberg – und mehr.

18.09.2025

Mit Hightech-Drohnen gegen den Kormoran am Bodensee
Kormoran

Mit Hightech-Drohnen gegen den Kormoran am Bodensee

Mit Hightech gegen den Fischjäger am Bodensee: Ab 2026 sollen Drohnen gegen Kormorane eingesetzt werden. Doch was genau können die Drohnen ausrichten?

17.08.2025

Bundeswehr soll Waffen gegen Drohnen einsetzen dürfen
Landesverteidigung

Bundeswehr soll Waffen gegen Drohnen einsetzen dürfen

Zwischenfälle mit verdächtigen Drohnen nehmen zu. Die Bundesregierung vermutet einen staatlichen Akteur mit Sabotageabsicht oder gar Terrorplänen - und will jetzt mehr Handlungsfähigkeit.

10.01.2025