Badeunfall am Breitenbacher See: Ermittlungen eingestellt

Bebra (dpa/lhe) - Nach dem tödlichen Badeunfall zweier Jugendlicher am Breitenbacher See hat die Staatsanwaltschaft Fulda die Ermittlungen eingestellt. Die beiden waren gemeinsam mit anderen Jugendlichen im Mai 2023 auf einem gemieteten Boot auf dem See nahe Bebra unterwegs. Der 13-Jährige und die 15-Jährige gingen ins Wasser und aus zunächst unklarer Ursache unter, erst mehrere Stunden später wurden sie gefunden. Die Obduktion der beiden Jugendlichen ergab, dass sie ertrunken sind, wie eine Sprecherin der Behörde am Dienstag mitteilte.