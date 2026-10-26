Lebensmittel

Bäckerei Moos mit rund 500 Beschäftigten in der Krise

59 Standorte gehören zur Bäckerei Moos in Mittelhessen und im Rhein-Main-Gebiet. Das Unternehmen beantragt ein Sanierungsverfahren in Eigenverwaltung. Was bedeutet das für die Beschäftigten?

Mit einer Sanierung in Eigenverwaltung will die Bäckerei Moos die drohende Zahlungsunfähigkeit abwenden. (Symbolbild) Foto: Michael Brandt/dpa
Mit einer Sanierung in Eigenverwaltung will die Bäckerei Moos die drohende Zahlungsunfähigkeit abwenden. (Symbolbild)

Aßlar/Wetzlar (dpa/lhe) - Die Bäckerei Moos aus Aßlar im Lahn-Dill-Kreis mit rund 500 Beschäftigten steckt in finanziellen Schwierigkeiten. Vom Amtsgericht Wetzlar sei die vorläufige Eigenverwaltung angeordnet worden, wie das Gericht auf Anfrage bestätigte. Zuvor hatten mehrere Medien über das Thema berichtet.

Die Bäckerei-Kette bietet ihre Produkte in Supermärkten sowie eigenen Filialen an und beliefert verschiedene Einrichtungen. Insgesamt gehören 59 Standorte schwerpunktmäßig in Mittelhessen und im Rhein-Main-Gebiet zur Bäckerei Moos. Zuletzt litt das 36 Jahre alte Unternehmen nach Angaben des Sprechers unter hohen Rohstoff- und Energiekosten. 

Sanierung im Schutzschirmverfahren

Im Rahmen eines sogenannten Schutzschirmverfahrens sollten nun die Weichen für die Sanierung gestellt werden, wie ein Sprecher von Sanierungsgeschäftsführer Stefan Hofherr von der Kanzlei Wellensiek sagte.

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Dieses Verfahren werde nur solchen Firmen ermöglicht, die noch zahlungsfähig seien und gute Sanierungsaussichten hätten. Derzeit würden verschiedene Optionen für die Bäckerei Moos geprüft, zu Details machte der Sprecher keine Angaben. Begleitet wird das Verfahren von Rechtsanwalt und Sachwalter Jan Roth aus Frankfurt.

Die Einkommen der Beschäftigten seien bis einschließlich Dezember über das Insolvenzgeld abgedeckt und sollten danach wieder aus dem laufenden Betrieb bestritten werden, sagte der Sprecher.

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