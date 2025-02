Baerbock spricht sich in Darmstadt für Friedenssicherung aus

Darmstadt (dpa/lhe) - Außenministerin Annalena Baerbock hat sich für die Friedenssicherung in Europa und eine weitere Unterstützung der Ukraine ausgesprochen. «Die Friedenssicherung ist die wichtigste Aufgabe unserer Zeit», sagte die Grünen-Politikerin bei einer Wahlkampfveranstaltung ihrer Partei in Darmstadt. Es sei wichtiger, mehr für den Frieden in Europa und die Unterstützung der Ukraine zu bezahlen als etwa die Schuldenbremse intakt zu halten, sagte Baerbock. Sie erklärte, man werde der Ukraine beistehen, «solange die Ukraine uns braucht.»