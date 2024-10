Bahn stellt Technikarbeiten an Riedbahn vor

Gernsheim (dpa/lhe) - Bei der Generalsanierung der Riedbahn zwischen Mannheim und Frankfurt haben die Arbeiten für die moderne Leit- und Sicherungstechnik für einen Anschluss an die neuen Stellwerke begonnen. Nach rund 100 Tagen seien die umfangreichen Gleisbauarbeiten weitestgehend abgeschlossen, teilte die Bahn mit. Am Donnerstag (10.30 Uhr) wollen die Bahn und ihre Partner im südhessischen Gernsheim die Arbeiten für die neuen Stellwerke vorstellen. Diese seien die Voraussetzung dafür, dass ab Mitte Dezember Weichen und Signale per Mausklick gestellt werden könnten.