Bahnverkehr

Mensch in Schorndorf von Zug erfasst und tödlich verletzt

Ein Zug erfasst einen Menschen, kurz darauf ist der Bahnhof Schorndorf komplett gesperrt. Polizei und weitere Einsatzkräfte sind vor Ort. Zunächst sind nur wenige Informationen bekannt.

Neben der Bundespolizei sind weitere Einsatzkräfte vor Ort. (Symbolbild) Foto: Katharina Kausche/dpa
Neben der Bundespolizei sind weitere Einsatzkräfte vor Ort. (Symbolbild)

Schorndorf (dpa/lsw) - Ein Mensch ist im Bahnhof Schorndorf (Rems-Murr-Kreis) von einem Metropolexpress erfasst und tödlich verletzt worden. Der Bahnhof war für rund eineinhalb Stunden vollständig gesperrt, teilte die Deutsche Bahn auf Anfrage mit. Die Züge seien «zurückgehalten» worden. 

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Die Ursache, weshalb der Mann von dem Zug erfasst wurde, war zunächst nicht bekannt. Ein Sprecher der Bundespolizei sprach zuvor von einem größeren Einsatz der Feuerwehr, Polizei, Bundespolizei und des Rettungsdienstes.

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