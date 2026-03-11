Deutsche Bahn

Bahnstrecke Bad Sooden-Allendorf - Bebra für Wochen gesperrt

Neuer Tunnel, frische Gleise und Lärmschutz: Die Bahnstrecke zwischen Bad Sooden-Allendorf und Bebra bleibt von Ende März bis Mitte Mai dicht. Was Fahrgäste jetzt beachten müssen.

Neue Oberleitungen, Signale und ein Tunnelneubau sorgen bis Mai für Umleitungen und Ersatzbusse. (Symbolbild) Foto: Marcus Brandt/dpa
Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Arbeiten an der Bahn-Infrastruktur sorgen ab 27. März für Einschränkungen auf der Strecke zwischen Bad Sooden-Allendorf und Bebra. Die Sperrung dauert nach Angaben der Deutschen Bahn bis zum 15. Mai. Mehrere Baumaßnahmen würden dort gebündelt.

Im Zuge des Neubaus des Cornberger Tunnels müssen laut der Deutschen Bahn zwischen Bebra und Sontra für die Anbindung der neuen Teilstrecke mehrere Umbauten in der technischen Ausrüstung der Strecke erfolgen. Unter anderem sollen Signale versetzt und die Oberleitung erneuert werden. Außerdem sollen die Vortriebsarbeiten für den neuen Tunnel beginnen. 

Auf dem Streckenabschnitt Bad Sooden-Allendorf bis Eschwege führt die DB den Angaben zufolge umfangreiche Gleiserneuerungen durch. Zwischen Bad Sooden-Allendorf und Kleinvach werden demnach auf beiden Seiten der Bahnstrecke neue Lärmschutzwände errichtet. 

Auswirkungen auf den Bahnverkehr

Die Sperrung der Strecke führt zu Einschränkungen im Zugverkehr. Die Züge der Linie RB 87 zwischen Eichenberg und Bebra entfallen laut der Mitteilung. Ein Ersatzverkehr mit Bussen werde durch die Cantus Verkehrsgesellschaft eingerichtet. Die Linie RB 83 verkehre dann mit neuen Fahrtzeiten zwischen Göttingen und Eichenberg, um eine stabile Reisekette für die Fahrgäste zu gewährleisten. Im Fernverkehr kommt es den Angaben zufolge zu einzelnen Umleitungen zwischen Bebra und Eichenberg über Kassel.

