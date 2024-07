Bahnstrecke zwischen Halle und Eichenberg wird modernisiert

Rund 625 Millionen Euro fließen in neue elektronische Stellwerke und den barrierefreien Ausbau des Bahnhofs Lutherstadt Eisleben, wie die Deutsche Bahn beim symbolischen Beginn der Arbeiten mitteilte. Zudem soll die Saalebrücke westlich von Halle erneuert und die Überholgleise für größere Güterzüge verlängert werden.

Die DB gibt an, dass durch die Maßnahmen die Strecke insgesamt leistungsfähiger werde, da Züge für Fahrgäste und Güter künftig flexibler und zuverlässiger in Mitteldeutschland unterwegs seien. Ende 2027 sollen die Baumaßnahmen abgeschlossen sein. Bei späteren Generalsanierungen in der Region soll die Strecke als Umleitung dienen.