Bahnstreik-Ikone Claus Weselsky tritt bei Böhmermann auf

Frankfurt (dpa) - Er war der bekannteste Bahngewerkschafter, brachte über Tage den Zugverkehr zum Stillstand: Claus Weselsky ist jetzt in der Öffentlichkeit zurück - auf ganz anderer Bühne. Der 65 Jahre alte Ex-Boss der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) trat beim Auftakt der Konzerttour von Satiriker Jan Böhmermann als Überraschungsgast auf. In Frankfurt dirigierte er beim Song «Claus Weselsky (ist immer noch da)» das Rundfunk-Tanzorchester Ehrenfeld - in einer ausverkauften Halle. Am Ende gab es reichlich Applaus für seinen Auftritt.