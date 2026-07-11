Bahnverkehr wegen Bauarbeiten bei Fulda ausgebremst

Fulda (dpa/lhe) - Bahnreisende im Nah- und Fernverkehr müssen sich bis 27. Juli wegen umfangreicher Bauarbeiten am Bahnknoten Fulda auf Verzögerungen und Zugausfälle einstellen. «Die Weichenerneuerungen in Fulda mussten kurzfristig eingeplant werden und finden daher zusätzlich zu ohnehin geplanten Großbaumaßnahmen, wie der Korridorsanierung der rechten Rheinstrecke zwischen Wiesbaden und Köln und Maßnahmen im Knoten Mainz statt», teilte die Deutsche Bahn (DB) mit.

Welche Folgen haben die Bauarbeiten im Regionalverkehr?

Es kommt im Regionalverkehr zu mehreren Einschränkungen. Zwischen Hanau und Fulda entfallende Fahrten werden durch Busse ersetzt. Zu den betroffenen Linien zählen unter anderem:

Die Züge der Linien RE50/RE5 entfallen im Abschnitt Fulda - Bad Hersfeld/Bebra ersatzlos.

Auf der Linie RB5 entfallen unter der Woche einzelne Fahrten zwischen Fulda und Hünfeld ersatzlos. Betroffen sind die Verbindungen mit Abfahrt in Fulda um 05.46 und 06.45 Uhr

Die Linie RT5 verkehrt zwischen Melsungen und Kassel nur alle 60 Minuten

Die in Kirchhain beginnenden und endenden Züge der Linie RB41 entfallen Montag bis Freitag und werden durch Busse ersetzt.

Die Linie RB97 entfällt zwischen Cölbe und Marburg (einzelne Fahrten in der Hauptverkehrszeit verkehren bis Marburg)

Die Linie RB49 verkehrt zwischen Friedberg und Hanau nur alle 60 Minuten, für die ausfallenden Fahrten verkehren Busse

Die Linie RB56 fällt zwischen Kahl (Main) und Hanau aus. Ausnahme sind einzelne Fahrten in der Hauptverkehrszeit.

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Was bedeuten die Einschränkungen für den Fernverkehr?

Strecke Frankfurt - Kassel - Hamburg: Es fahren nur noch ein Drittel der Fernverkehrszüge - jedoch mindestens zweistündlich und zwischen Frankfurt und Kassel mit Umleitungen. Die Fahrzeit ist dadurch 60 Minuten länger.

Strecke Frankfurt - Fulda - Kassel - Berlin: ICE-Züge fahren alle zwei Stunden statt stündlich. Es dauert 60 Minuten länger, und es gibt zwischen Frankfurt und Fulda Umleitungen. Auf der Strecke Frankfurt - Fulda - Erfurt - Berlin gilt dasselbe.

Strecke Wiesbaden - Frankfurt - Fulda - Erfurt - Leipzig - Dresden: Hier gibt es Umleitungen zwischen Frankfurt und Erfurt über Aschaffenburg und Würzburg. Dadurch gibt es keinen Halt in Fulda, Bad Hersfeld, Eisenach und Gotha. Die Fahrzeit verlängert sich um etwa 60 Minuten, es gibt Teilausfälle zwischen Frankfurt und Wiesbaden.

Was sollte man vor einer Fahrt machen?