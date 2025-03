Ballweg-Verfahren: Gericht lehnt Befangenheitsanträge ab

Stuttgart (dpa) - Das Landgericht Stuttgart hat im Betrugsprozess gegen «Querdenken»-Initiator Michael Ballweg Befangenheitsanträge gegen drei Berufsrichter abgelehnt. Das bestätigte die Staatsanwaltschaft in Stuttgart, die die Anträge gestellt hatte. Man habe die Beschlüsse bekommen, sagte eine Sprecherin. Zunächst hatte der «Südkurier» darüber berichtet. Das Landgericht will die Presse dazu am Montag informieren.