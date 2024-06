Bankangestellte verhindert Enkeltrick-Betrug

Darmstadt (dpa/lhe) - Eine Darmstädter Bankangestellte hat verhindert, dass ein Mann bei einem Enkeltrick-Betrug um mehrere Zehntausend Euro betrogen wird. Drei verdächtige Frauen wurden vorläufig festgenommen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Ein 75-jähriger Mann aus Darmstadt habe am Montag einen Schockanruf erhalten, bei dem ihm erzählt wurde, seine Enkelin habe einen schweren Verkehrsunfall verursacht. Der zunächst unbekannte Anrufer gab sich wohl als Staatsanwalt aus und forderte eine Kaution von 120.000 Euro, um eine Haftstrafe der Enkelin abzuwenden. Nach Polizeiangaben bot der 75-Jährige dem mutmaßlichen Betrüger einen Teilbetrag von mehreren Zehntausend Euro an und hob diesen bei seiner Bank in Darmstadt ab. Daraufhin alarmierte eine Bankangestellte die Polizei.