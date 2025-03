Banner-Eklat: Ex-Manager Bobic nennt Fan-Aktion «Willkür»

Bochum (dpa) - Der Banner-Eklat beim Bundesliga-Spiel des VfL Bochum ist für den früheren Eintracht-Manager Fredi Bobic «reine Willkür» der Frankfurter Fans. Eintracht Frankfurt habe nicht das erste Mal in den vergangenen Jahren in Bochum gespielt, die Eintracht-Anhänger seien sicher auch in den vergangenen Jahren im Bochumer Stadion gewesen.