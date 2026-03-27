Chemie

BASF verlässt Industriepark Höchst

Der Chemieriese BASF will effizienter werden und die Produktivität verbessern. Zu der Strategie gehört auch, sich von Produktionsanlagen zu trennen.

BASF steht unter Kostendruck. (Archivbild) Foto: Uwe Anspach/dpa
BASF steht unter Kostendruck. (Archivbild)

Ludwigshafen (dpa) - Der Chemiekonzern BASF bereitet den Verkauf der Produktionsanlagen am Standort Industriepark Höchst vor. Mit der ProChem InnoTec GmbH sei eine entsprechende Vereinbarung unterzeichnet worden, teilte das Unternehmen mit. Der Abschluss der Transaktion mit dem Frankfurter Chemieunternehmen werde für das Ende des ersten Quartals nächsten Jahres erwartet. Über den Kaufpreis wurden keine Angaben gemacht. 

BASF hatte bereits Mitte 2024 angekündigt, sich wegen des Kostendrucks von dem Industriepark im Frankfurter Stadtteil Höchst zu trennen. Alle BASF-Produktionsanlagen in dem Industriepark seien von dem Verkauf betroffen, teilte Nicolai Wörz, Geschäftsführer BASF Agricultural Solutions GmbH, mit. Diese seien bislang für die Produktion von Glufosinat-Ammonium genutzt worden, dessen Herstellung zum Ende des Jahres 2024 eingestellt wurde.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
BASF fährt Investitionen deutlich zurück
Weltgrößter Chemiekonzern

BASF fährt Investitionen deutlich zurück

Der Chemieriese bekommt die schwache Nachfrage zu spüren. Die Ausgaben werden angepasst. Das Sparprogramm läuft.

29.10.2025

BASF blickt mit gedämpfter Zuversicht auf 2025
Chemie

BASF blickt mit gedämpfter Zuversicht auf 2025

Kosten runter und mehr Effizienz, lautet die Losung des BASF-Vorstands. Die milliardenschweren Sparprogramme zeigen bereits Wirkung.

30.10.2024

Neuer BASF-Chef greift durch: Umbau und weniger Dividende
Angeschlagener Chemieriese

Neuer BASF-Chef greift durch: Umbau und weniger Dividende

BASF kämpft mit einer schwachen Auslastung und sinkenden Gewinnen. Nicht nur auf das Stammwerk Ludwigshafen kommen große Veränderungen zu - weitere Anlagen könnten geschlossen werden.

26.09.2024

BASF legt weitere Anlagen still - 300 Jobs betroffen
Chemiekonzern

BASF legt weitere Anlagen still - 300 Jobs betroffen

Der Chemieriese leidet unter gestiegenen Energiepreisen und Kostendruck. Nun möchte er zwei Produktionsanlagen für einen Unkrautvernichter schließen. Es ist nicht der erste Einschnitt im BASF-Netz.

10.07.2024

Chemiekonzern

BASF kündigt weiteren Stellenabbau und Sparprogramm an

Der scheidende Vorstandschef Martin Brudermüller hinterlässt seinem Nachfolger ein schweres Erbe. Der Chemieriese kämpft mit viel Gegenwind - und greift zu verschärften Einschnitten.

23.02.2024