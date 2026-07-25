Batterieexperte zu Varta: «Schlag für die Batterieindustrie»

Ellwangen (dpa) - Der Batterieexperte Dirk Uwe Sauer sieht in der drohenden Zerschlagung des schwäbischen Batterieherstellers Varta ein Problem für die gesamte Branche hierzulande. «Die Zerschlagung von Varta wäre ein weiterer Schlag für die Batterieindustrie in Deutschland», sagte der Universitätsprofessor von der RWTH Aachen, wo er Inhaber des Lehrstuhls für Elektrochemische Energiewandlung und Speichersystemtechnik ist.

Es gebe in Deutschland nur wenige Unternehmen wie Varta und schon gar nicht welche mit solch einer Tradition, sagte Sauer. Die Autoindustrie zum Beispiel lasse sich nicht von kleinen Start-ups beliefern, die brauche Unternehmen mit Qualität, Zuverlässigkeit und einer gewissen Größe. «Wenn bei einer Zerschlagung jetzt der Gewinnbringer aus dem Unternehmen genommen wird, stellt sich die Frage, wie Innovationen finanziert werden können», sagte Sauer.

Mögliche Zerschlagung und Insolvenzantrag

Die sogenannte Ad-hoc-Gläubigergruppe um die Deutsche Bank und die Finanzinvestoren RBC BlueBay, Blantyre und Whitebox hatte diese Woche angekündigt, das Geschäft mit den bekannten Haushaltsbatterien aus dem Varta-Konzern ausgliedern zu wollen, und dies mit der angespannten Finanzlage des Unternehmens begründet.

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Varta hat einen Antrag auf vorläufige Insolvenz in Eigenverwaltung gestellt, wie das Unternehmen aus Ellwangen mitteilte. Ziel sei es, die wirtschaftliche Zukunft des Unternehmens zu sichern und eine nachhaltige Fortführung des Geschäftsbetriebs zu ermöglichen. Das Geschäft mit den Haushaltsbatterien sei nicht von dem beantragten Insolvenzverfahren betroffen.

Experte: Varta technologisch sehr gut

«Technologisch ist das, was Varta macht, sehr gut», sagte Sauer. Letzten Endes sei aber alles eine Frage des Preises. «Damit kommen wir zu einem generellen Problem der deutschen Batterieindustrie. Wir verfügen nicht über eine große Volumenherstellung», sagte Sauer. In China gebe es diese sowie einen ruinösen Preiskampf. «Wir wissen schon lange, dass wir in dieses Dilemma mit der Abhängigkeit von China hineinlaufen», sagte Sauer.