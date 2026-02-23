Bau des Riederwaldtunnels - letzte Bäume werden gerodet

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Im Fechenheimer Wald ist die Rodung der letzten Bäume für den Bau des Riederwaldtunnels friedlich gestartet. Wie die Polizei mitteilte, sind keine Aktivisten vor Ort. Die Beamten seien als Unterstützung im Einsatz.

Zuletzt wurde im Februar der Eilantrag einer Bürgerinitiative gegen den Neubau der A66 im Teilabschnitt des Tunnels Riederwald vom Verwaltungsgerichtshof Kassel abgelehnt. Der Initiative geht es um die Bäume, auf denen der geschützte Heldbockkäfer lebt. Das Gericht teilte mit, dass Minimierungsmaßnahmen vorgesehen sind, indem gefällte Brutbäume in eine andere Fläche im Baufeld verbracht würden. Zudem sei die artenschutzrechtliche Maßnahme gerechtfertigt, da die Baumaßnahme als Lückenschluss im öffentlichen Interesse liege.

Planungen seit Jahrzehnten