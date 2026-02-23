Verkehr

Bau des Riederwaldtunnels - letzte Bäume werden gerodet

Die letzten Bäume im Fechenheimer Wald werden für den Bau des Riederwaldtunnels gerodet. Die Polizei berichtet von einem friedlichen Start ohne Proteste.

Im Fechenheimer Wald werden die letzten Bäume für den Riederwaldtunnel gerodet. Die Polizei ist vor Ort, Proteste bleiben aus. (Archivbild) Foto: Arne Dedert/dpa
Im Fechenheimer Wald werden die letzten Bäume für den Riederwaldtunnel gerodet. Die Polizei ist vor Ort, Proteste bleiben aus. (Archivbild)

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Im Fechenheimer Wald ist die Rodung der letzten Bäume für den Bau des Riederwaldtunnels friedlich gestartet. Wie die Polizei mitteilte, sind keine Aktivisten vor Ort. Die Beamten seien als Unterstützung im Einsatz. 

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Zuletzt wurde im Februar der Eilantrag einer Bürgerinitiative gegen den Neubau der A66 im Teilabschnitt des Tunnels Riederwald vom Verwaltungsgerichtshof Kassel abgelehnt. Der Initiative geht es um die Bäume, auf denen der geschützte Heldbockkäfer lebt. Das Gericht teilte mit, dass Minimierungsmaßnahmen vorgesehen sind, indem gefällte Brutbäume in eine andere Fläche im Baufeld verbracht würden. Zudem sei die artenschutzrechtliche Maßnahme gerechtfertigt, da die Baumaßnahme als Lückenschluss im öffentlichen Interesse liege.

Planungen seit Jahrzehnten 

Der milliardenteure Lückenschluss zwischen der A66 und der A661 befindet sich seit Jahrzehnten in der Planung. Das erste Planfeststellungsverfahren begann im Jahr 1989. Der Tunnel ist nach Angaben der Autobahn GmbH das größte innerstädtische Bauprojekt in Hessen. 1,5 Milliarden Euro sind bisher veranschlagt.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Immer neue Verzögerungen: Der Riederwaldtunnel in Frankfurt
Verbindung zweier Autobahnen

Immer neue Verzögerungen: Der Riederwaldtunnel in Frankfurt

Vor mehr als 35 Jahren begann das erste Planfeststellungsverfahren. Nun haben die Hauptarbeiten zum umstrittenen Riederwaldtunnel begonnen. Was macht das Vorhaben so langwierig?

28.01.2026

Riederwaldtunnel: Rodung trotz geschützter Käfer erlaubt
Autobahn-Lückenschluss

Riederwaldtunnel: Rodung trotz geschützter Käfer erlaubt

Jetzt ist klar: Um die Zufahrt zum Riederwaldtunnel in Frankfurt zu bauen, dürfen die letzten verbliebenen Bäume gefällt werden.

03.11.2025

Start des Riederwaldtunnel-Baus in Frankfurt rückt näher
Autobahn-Lückenschluss

Start des Riederwaldtunnel-Baus in Frankfurt rückt näher

Nach jahrzehntelanger Diskussion soll in diesem Herbst der Bau des Riederwaldtunnels beginnen. Was bisher bekannt ist.

20.09.2025

Bau des Frankfurter Riederwaldtunnels soll im Herbst starten
Infrastruktur

Bau des Frankfurter Riederwaldtunnels soll im Herbst starten

Das Projekt ist schon Jahrzehnte alt - und auch umstritten. Nun sollen die Arbeiten für den Riederwaldtunnel in Frankfurt in einigen Monaten beginnen.

02.07.2025

Weiteres Planänderungsverfahren bei Riederwaldtunnel
Verkehrs-Großprojekt

Weiteres Planänderungsverfahren bei Riederwaldtunnel

Der geplante Riederwaldtunnel in Frankfurt ist seit Jahrzehnten umstritten. Nun soll ein weiteres Planänderungsverfahren durchgeführt werden. Das hat auch mit einem kleinen Tier zu tun.

26.08.2024