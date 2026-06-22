Bauarbeiten am Dach - Schule brennt
Jähes Unterrichtsende in Karlsruhe: An einer Schule brennt es. Wie die Feuerwehr einschreiten musste
Karlsruhe (dpa/lsw) - In Karlsruhe hat es an einer Schule gebrannt. Alle Schüler hatten das Gebäude am Vormittag aber schon vor Eintreffen der Einsatzkräfte verlassen, wie die Feuerwehr mitteilte. Das Feuer war den Angaben nach durch Bauarbeiten auf dem Dach entstanden. Arbeiter dämmten den Brand ein, Feuerwehrleute löschten nach, lüfteten das verrauchte Gebäude und machten Messungen, um die Räume auf mögliche Schadstoffe zu prüfen. Zwei Arbeiter hatten Rauchgase eingeatmet, Rettungskräfte stellten aber keine gesundheitlichen Folgen fest.