Feuer

Bauarbeiten am Dach - Schule brennt

Jähes Unterrichtsende in Karlsruhe: An einer Schule brennt es. Wie die Feuerwehr einschreiten musste

An einer Karlsruher Schule hat es gebrannt. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
An einer Karlsruher Schule hat es gebrannt. (Symbolbild)

Karlsruhe (dpa/lsw) - In Karlsruhe hat es an einer Schule gebrannt. Alle Schüler hatten das Gebäude am Vormittag aber schon vor Eintreffen der Einsatzkräfte verlassen, wie die Feuerwehr mitteilte. Das Feuer war den Angaben nach durch Bauarbeiten auf dem Dach entstanden. Arbeiter dämmten den Brand ein, Feuerwehrleute löschten nach, lüfteten das verrauchte Gebäude und machten Messungen, um die Räume auf mögliche Schadstoffe zu prüfen. Zwei Arbeiter hatten Rauchgase eingeatmet, Rettungskräfte stellten aber keine gesundheitlichen Folgen fest.

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