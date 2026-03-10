Bauarbeiten auf der A661 durch Frankfurt beginnen
Auf fünf Kilometern Länge wird die Autobahn erneuert. Die Fahrspuren werden dafür verengt. Am Freitag beginnen in Heddernheim die Vorarbeiten.
Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Die vielbefahrene Autobahn 661 wird im Frankfurter Stadtgebiet erneuert. Ende der Woche beginnen die Vorarbeiten, wie die Autobahn GmbH mitteilt.
- Von 13. März bis 28. März - jeweils 20 Uhr - sind die Ausfahrten von der A661 nach Frankfurt-Heddernheim aus beiden Fahrtrichtungen durchgehend gesperrt.
- Im gleichen Zeitraum wird die Zufahrt von Heddernheim auf die A661 in Fahrtrichtung Oberursel in vier Nächten, jeweils von 20 Uhr bis 5 Uhr, gesperrt.
Es geht um 5,4 Kilometer zwischen den Anschlussstellen Nieder-Eschbach und Eckenheim. Erneuert werden nicht nur Fahrbahnen und Standstreifen, sondern auch sechs Unterführungsbauwerke, Entwässerungskanäle und Schutzeinrichtungen. «Während der Bauzeit stehen dem Verkehr in beiden Fahrtrichtungen je zwei verengte Fahrstreifen zur Verfügung», teilt die Autobahn GmbH mit.
Die Autobahn GmbH investiert nach eigenen Angaben rund 11 Millionen Euro in diese Maßnahme. Die Bauarbeiten sollen bis Dezember 2026 dauern. Der Streckenabschnitt wurde 1975 gebaut. Durchschnittlich passieren laut Autobahn GmbH rund 83.000 Fahrzeuge täglich diese Stelle.