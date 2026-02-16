Regionalverkehr

Bauarbeiten legen Bahnstrecke lahm – Busse ersetzen Züge

Zugausfall zwischen Wiesbaden und Groß-Gerau: Wer mit dem Ersatzbus fährt, muss auf sein Rad verzichten. Einige Ersatzhaltestellen sind ein Stück vom Bahnsteig entfernt.

Aufgrund von Bauarbeiten kommt es vom 20. Februar bis 6. März 2026 zwischen Wiesbaden Hbf und Groß-Gerau zu Zugausfällen. Die ausfallenden Züge werden durch einen Schienenersatzverkehr mit Bussen ersetzt. (Symbolbild) Foto: Hannes P Albert/dpa
Aufgrund von Bauarbeiten kommt es vom 20. Februar bis 6. März 2026 zwischen Wiesbaden Hbf und Groß-Gerau zu Zugausfällen. Die ausfallenden Züge werden durch einen Schienenersatzverkehr mit Bussen ersetzt. (Symbolbild)

Wiesbaden/Groß-Gerau (dpa/lhe) - Wegen Bauarbeiten fallen auf der Strecke der Hessischen Landesbahn zwischen Wiesbaden Hauptbahnhof und Groß-Gerau zwischen dem 20. Februar und dem 6. März Zugverbindungen aus. Als Ersatz für die ausfallenden Züge werden Busse bereitgestellt, wie das Unternehmen mitteilte.

In den Bussen sei keine Fahrradmitnahme möglich. Die Ersatzhaltestellen des Schienenersatzverkehrs befänden sich nicht an allen Stationen in unmittelbarer Bahnsteignähe. Die HLB riet allen Reisenden, sich online auf www.hlb-online.de., auf www.bahn.de oder der Apps des Rhein-Main-Verkehrsverbunds oder dem Bahn-Navigator über Einzelheiten zum Ersatzfahrplan auf der Regionalbahnstrecke 75 zu informieren. Telefonisch gibt es Auskunft beim RMV-Servicetelefon +49 69 24248024.

