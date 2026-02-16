Bauarbeiten legen Bahnstrecke lahm – Busse ersetzen Züge
Zugausfall zwischen Wiesbaden und Groß-Gerau: Wer mit dem Ersatzbus fährt, muss auf sein Rad verzichten. Einige Ersatzhaltestellen sind ein Stück vom Bahnsteig entfernt.
Wiesbaden/Groß-Gerau (dpa/lhe) - Wegen Bauarbeiten fallen auf der Strecke der Hessischen Landesbahn zwischen Wiesbaden Hauptbahnhof und Groß-Gerau zwischen dem 20. Februar und dem 6. März Zugverbindungen aus. Als Ersatz für die ausfallenden Züge werden Busse bereitgestellt, wie das Unternehmen mitteilte.
In den Bussen sei keine Fahrradmitnahme möglich. Die Ersatzhaltestellen des Schienenersatzverkehrs befänden sich nicht an allen Stationen in unmittelbarer Bahnsteignähe. Die HLB riet allen Reisenden, sich online auf www.hlb-online.de., auf www.bahn.de oder der Apps des Rhein-Main-Verkehrsverbunds oder dem Bahn-Navigator über Einzelheiten zum Ersatzfahrplan auf der Regionalbahnstrecke 75 zu informieren. Telefonisch gibt es Auskunft beim RMV-Servicetelefon +49 69 24248024.