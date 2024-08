Bauern in Hessen sprechen von enttäuschender Getreideernte

Friedrichsdorf (dpa/lhe) - Für viele hessische Landwirte ist die diesjährige Getreideernte enttäuschend ausgefallen. «Die Erträge variieren stark und liegen meist im unterdurchschnittlichen bis durchschnittlichen Bereich», erklärte der Präsident des Hessischen Bauernverbandes (HBV) in Friedrichsdorf, Karsten Schmal. Ursachen für die sehr unterschiedlichen Erntemengen seien vor allem das wechselhafte Wetter mit viel Regen und die häufigen Unwetter gewesen. Besonders in der entscheidenden Phase habe es vielerorts an Sonnenschein gefehlt.