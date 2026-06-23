Lebensmittel

Bauerntag in Freiburg in kritischer Branchenlage

Für die Landwirte beginnt bald die Erntezeit. Die Geschäftsaussichten sind aber gerade schwierig. Zum Start des Bauerntags im Südwesten will der Bauernverband auch Forderungen nach Berlin schicken.

Der Bauerntag in Freiburg beginnt in einer kritischen Geschäftslage für viele Höfe. (Archivbild) Foto: Philipp von Ditfurth/dpa
Der Bauerntag in Freiburg beginnt in einer kritischen Geschäftslage für viele Höfe. (Archivbild)

Freiburg (dpa) - Inmitten einer Preiskrise für viele Agrarprodukte beginnt am Mittwoch der Deutsche Bauerntag in Freiburg. Zum Auftakt des zweitägigen Treffens will Bauernpräsident Joachim Rukwied zur Lage der Branche und zu politischen Forderungen sprechen. Erwartet wird der baden-württembergische Ministerpräsident und frühere Bundesagrarminister Cem Özdemir (Grüne). Am Donnerstag kommt dann der amtierende Ressortchef Alois Rainer (CSU) zu der Versammlung unter dem Motto «Landwirtschaft stärken – Versorgung sichern».

Den Landwirten machen hohe Kosten etwa für Düngemittel und Energie sowie gesunkene Preise für wichtige Produkte zu schaffen - von Getreide über Schweinefleisch bis zur Milch. Beim Obst- und Gemüseanbau kommt der zu Jahresbeginn erhöhte Mindestlohn dazu. Von der Bundesregierung fordert der Bauernverband unter anderem eine Fortführung des Ende Juni auslaufenden Tankrabatts für Diesel über die anstehende Erntezeit bis in den Herbst.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Erntezeit - das müssen Verkehrsteilnehmer jetzt beachten
Unfälle

Erntezeit - das müssen Verkehrsteilnehmer jetzt beachten

Breit, lang und langsam: Auf den Straßen sind Landmaschinen quasi der Endgegner. Während der Erntezeit kommt es immer wieder zu Unfällen. Diese Tipps sollten Verkehrsteilnehmer kennen.

14.08.2025

Erntezeit - das müssen Verkehrsteilnehmer jetzt beachten
Große Maschinen auf Straßen

Erntezeit - das müssen Verkehrsteilnehmer jetzt beachten

Breit, lang und langsam: Auf den Straßen sind sie quasi der Endgegner. Aber Landmaschinen in der Erntezeit mal eben überholen? Das kann schnell gefährlich werden. Diese Tipps sollte man kennen.

04.07.2025

Bauern vor der Ernte - «Liefert» der neue Minister?
Landwirtschaft

Bauern vor der Ernte - «Liefert» der neue Minister?

Für die Landwirte beginnt wieder die wichtigste Zeit auf den Äckern. Und beim Bauerntag in der Hauptstadt will die Branche bessere Bedingungen einfordern. Bei der Tierhaltung geht es um Milliarden.

22.06.2025

Landwirte und Weinbauern trotz Trockenheit entspannt
Wetter

Landwirte und Weinbauern trotz Trockenheit entspannt

Februar und März waren laut Wetterdienst auch im Südwesten zu trocken. Die Grundwasserverhältnisse sinken schon. Doch auf den Feldern und Äckern sowie in den Weinbergen wurzeln die Pflanzen tief.

08.04.2025

Bauernpräsident schließt weitere Proteste nicht aus
Agrar

Bauernpräsident schließt weitere Proteste nicht aus

Die Bundesregierung hat ein Entlastungspaket für Landwirte beschlossen - den Bauern reichen die Schritte aber nicht. Der Chef des Bauernverbands fordert Nachbesserungen.

26.06.2024