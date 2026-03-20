Baum tötet Autofahrer: Wer ist verantwortlich?

Waiblingen (dpa/lsw) - Nachdem in Waiblingen im Rems-Murr-Kreis ein umstürzender Baum einen Autofahrer getötet hat, ist immer noch unklar, wer für die Sicherung der Bäume auf dem privaten Waldgrundstück verantwortlich ist. Die Ermittlungen befänden sich in einem frühen Stadium, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Bei dem Unfall am Dienstag war ein 55 Jahre alter Autofahrer getötet worden, als eine Esche auf seinen fahrenden Wagen stürzte.

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Die Stadt Waiblingen weise seit längerer Zeit immer wieder sehr deutlich auf das Eschentriebsterben hin, teilte eine Stadtsprecherin mit. Die Pilzerkrankung kann zum Absterben der Bäume führen.

Es bestehe eine Verpflichtung für die Eigentümer, sich um ihre Grundstücke zu kümmern. Die Grundstückseigentümer entlang der betroffenen Straße seien sogar von der Stadt angeschrieben und auf ihre Pflicht hingewiesen worden, hieß es.

Straße bleibt gesperrt

Die betroffene Klinglestalstraße bleibe bis auf weiteres gesperrt. Zunächst werde der Zustand der Bäume in der Nähe der Fahrbahn überprüft, dann könne entschieden werden, wann die Straße wieder geöffnet werde.